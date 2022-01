Etna: sorpresi da una tormenta, salvati dai vigili del fuoco due 25enni

Avevano passato la notte al rifugio Timparossa, sull’Etna a quota 2000 metri, e questa mattina avrebbero dovuto fare ritorno a Piano Provenzana. Ma, mentre tentavano di raggiungere la stazione sciistica, sono stati sorpresi da una tormenta di neve e si sono persi. Due giovani di 25 anni circa, originari di Tropea, sono stati salvati dai vigili del fuoco del distaccamento di Linguaglossa che, insieme alla Forestale, li hanno recuperati con dei mezzi cingolati.























Dopo essersi persi nella mattinata di oggi, i due giovani hanno incontrato un gruppo di sciatori appassionati di fuori pista i quali, migliori conoscitori del territorio, li hanno riportati al Timparossa. Lì i giovanni hanno chiamato e atteso i soccorsi. La sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania ha allertato i vigili del fuoco volontari di Linguaglossa e ha informato la prefettura di Catania.

Così la macchina degli aiuti si è attivata: il Corpo Forestale è intervenuto con un mezzo cingolato e attrezzato per il trasporto di persone. Nonostante questo, però, alcuni tratti di strada hanno dovuto essere percorsi a piedi, per via della neve alta e molto soffice. Arrivati a valle, i due escursionisti sono stati affidati alle cure di un’ambulanza. L’intervento è iniziato intorno alle dieci di questa mattina e si è concluso dopo le 16.30.