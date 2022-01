Galoppo: Lord Liberty contro Not by Chance

SIRACUSA – Galoppo di scena, oggi pomeriggio, all’ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Una Condizionata sui selettivi 2100 metri di pista piccola schiera pochi, ma ottimi, soggetti di 3 anni. Lord Liberty e Not by Chance sono gli atleti più attesi, visto le ultime brillanti performance, a cui ha dovuto soggiacere anche il buon Hellmost.

Aperto e di difficile pronostico, invece, il Premio Mascagni, un Handicap per cavalli anziani sui 1700 metri di pista grande, abbinato ad una II Tris Nazionale. Tante le linee che si intrecciano e danno molte opportunità a quasi tutti gli 11 partecipanti. Iniziamo però a prediligere il numero uno dello schieramento Charlie’s Jamboree, che si dovrebbe adattare al terreno buono e allo schema di corsa, anche se il più gravato in perizia. Per forma citiamo Thrifty One, Mexico Point e Sopram, senza trascurare il pesino, che sa sfruttare molto bene, di Tower of Texas. Ma soggetti di qualità imperversano nel campo partenti, come Tell William, Mochalov, Armageddon e potrebbero cercar riscatto proprio in questo contesto.

Il convegno di corse avrà inizio alle ore 14:25 e chiuderà alle 17 circa con il Premio Donizetti che, sui 1200 metri di pista grande, aspetta Chicaloca, Viscount Barfield Bentley Mood e che, nella seconda parte della scala pesi, sfodera valide alternative alle piazze.

