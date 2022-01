Incendio in via Padova, distrutti diversi veicoli: “Probabile dolo”

Intorno alle 2.30 di questa notte un incendio ha distrutto completamente una decina tra auto e scooter in via Padova, a Catania. Il rogo è divampato nei pressi dell’incrocio con via Aosta e nelle immediate vicinanze di un centro scommesse, con bar annesso, a marchio BetSport24. Anche le vetrine del bar pasticceria Privitera, subito di fronte, sono state danneggiate.

I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e un’autobotte di rincalzo, mentre è stata fatta una segnalazione di reato alle forze dell’ordine per “probabile incendio doloso“. Sono state avviate le indagini.



