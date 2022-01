Ippica, Buzzitta con Callisto trionfa nel centrale

PALERMO – E’ Andrea Buzzitta con Callisto ad aggiudicarsi il centrale nel convegno andato in scena ieri pomeriggio all’Ippodromo della Favorita. Nonostante la temperatura non proprio gradevole è stato buono l’afflusso del pubblico.

La gara clou – doppio chilometro riservato ai 4 anni – è stata la sesta. Alla partenza dietro lo starter c’è subito l’errore del favorito Candido Jet (protagonista giovedì a Siracusa) che perde oltre centro metri e la rottura di Carlino Wise. Al comando si piazza Celeste Dante davanti a Clio, anche se dopo 500 metri è Caiman di Massimo Zanca che per linee esterne prende la testa della corsa. Corsa che prosegue a ritmi bassi e dà la possibilità a Candido Jet di rientrare in gruppo. E’ sulla retta di fronte al traguardo che si inizia a cambiare marcia, con lo scatto in terza ruota di Callisto. In dirittura d’arrivo il cavallo guidato da Buzzitta riesce a battere sul palo Caiman, terza piazza per lo strepitoso Candido Jet di Salvatore Cintura.

Nelle altre corse da segnalare la splendida prestazione alla terza di Baria Trgf Risaia guidata da A. Pecoraro, che col numero 14 vince in 1.14.5. Ma anche quella di Zampillo Key (driver G. Porzio) che nel premio Bartali (1.600) piazza un 1.14.9 di tutto rispetto.

Leggi notizie correlate • Ippodromo Palermo, Caronte Trebì si impone nel centrale

La prossima giornata di gare sarà martedì 1 febbraio. Si comunica che per accedere all’interno dell’ippodromo oltre ad essere muniti del green pass rafforzato, negli spazi interni ed esterni sarà obbligatorio l’uso della mascherina Ffp2 e il rispetto del distanziamento sociale.

Di seguito i risultati delle corse

Prima corsa

1 N 11 Caleydos Rab S.Cintura Jr.2 N. 9 Crono Gpd

3 N. 1 Clivia Ek

Seconda Corsa

1 N. 11 Deborah Gio A.Di Chiara

2 N. 1 Dizza Chuck Sm

3 N. 8 Dolomite Rl

Terza Corsa

1 N. 14 Baria Trgf Risaia A.Pecoraro Jr

2 N. 6 Baron Ferm

3 N. 1 Bea Del Ronco

Quarta Corsa

1 N. 5 Vincent Amg L.La Rosa

2 N. 9 Zolder Op

3 N. 1 Spirit D’asolo

Quinta Corsa

1 N. 12 Zampillo Key G.Porzio Jr

2 N. 6 Umbral

3 N. 8 Villeneuve Grif

Sesta Corsa (Centrale)

1 N. 9 Callisto A.Buzzitta 1.16.4

2 N. 7 Caiman

3 N. 10 Candido Jet

Settima Corsa

1 N. 5 Dilan Di Dario Fp. Caruso

2 N. 3 Desire’ Zs

3 N. 9 Dakota De Gleris



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI