La Sigel Marsala torna al PalaBellina per sfidare Sant’Elia

MARSALA – Archiviata la complessa esterna di Brescia, Le giovani di coach Bracci fronteggeranno domani 30 gennaio il sestetto di Assitec Sant’Elia nello scontro diretto valido per la sesta giornata di ritorno del campionato della vivo serie A2. In quella che, a seguito di due esterne consecutive, sarà la prima esibizione del 2022 della Sigel Marsala nel suo impianto di casa.

La gara è in programma leggermente in anticipo (fischio d’inizio che verrà dato alle h.15,30 dagli arbitri Sergio Pecoraro di Palermo e Giovanni Ciaccio di Altofonte) rispetto all’intero cartello della 17^giornata nel girone “A”. Le frusinati guidate dall’allenatore ex Maglie ed Hermaea Olbia Emiliano Giandomenico sono attardate di dodici punti rispetto alle lilybetane e quindi dalla prima piazza utile (il settimo posto) per agganciare il treno Play-Off. Il tutto a sei giornate dal termine della regular-season più le tre partite da recuperare e avendo già osservato il turno di riposo previsto da calendario.

LA SFIDA

Squadra ospite che presenta elementi d’esperienza su tutte capitan Silvia Lotti e la centrale ex Soverato e Isernia Ylenia Vanni e che ha dato grande battaglia considerata la disputa di cinque set nella sfida di andata a Veroli lo scorso novembre. E puntellata dall’arrivo dell’opposto di categoria, Emanuela Fiore (in serie A2 ammirata in precedenza con le maglie di Perugia, Olbia e San Giovanni) che nella prima parte della stagione l’ha giocata nel girone “B” tra le fila di Catania. Classica gara dell’ex per il libero romano Martina Lorenzini (alla Sigel Marsala nella stagione di seconda serie nazionale 2019/2020, ndr).

L’impegno negli allenamenti messo da staff e tesserate, così come per tutte le altre settimane di preparazione, è stato encomiabile e c’è voglia di voltare pagina dopo un inizio di 2022 balbettante e soprattutto due primi set nei match esterni con Ravenna e Brescia che sono sfilati via per meri dettagli e che in tutte e due le occasioni in trasferta han tirato sù un brutto scherzo nelle successive frazioni nel tentativo fatto di rientrare in partita. La Sigel Marsala si è allenata durante i giorni di avvicinamento allo scontro diretto anche al ritmo di doppie sedute tecniche al “Fortunato Bellina”. Oggi, sabato 29 gennaio il gruppo svolgerà un allenamento tecnico a metà mattino.

L’INTERVISTA

A caricare l’ambiente sono state le parole della schiacciatrice azzurra Virginia Ristori Tomberli che ha anche presentato le qualità dell’avversaria:

“Sarà una partita tosta sia a livello mentale che tecnico. Non dobbiamo dimenticare che contro la nostra prossima avversaria abbiamo terminato l’incontro di andata al tie-break. L’impressione che dà Assitec Sant’Elia è di avere un’anima con caratteristiche come tenacia, aggregazione, attaccamento alla gara. Penso che la loro forza stia tutta lì“.

Per le iniziative extracampo prosegue anche nel nuovo anno l’iniziativa rivolta ad un pubblico di giovani messa in piedi dalla Società che riguarda la disponibilitá di biglietti del pacchetto “Sicilfert Bio Compost”, azienda del territorio da sempre attenta alle tematiche inerenti il Sociale nella città di Marsala. Il biglietto d’ingresso alla struttura del “Fortunato Bellina”, come per tutti i palazzetti di A2 e sancito da un accordo univoco tra tutti i club consorziati, il giorno stesso dell’incontro è fissato in €10.

LINEE GUIDA

Per evitare lunghe code all’accesso la Società consiglia di presentarsi almeno con 30 minuti di anticipo. Il PalaBellina, che si presenterà con alcune misure restrittive con il fine di mitigare e contrastare la diffusione del virus Sars-CoV-2, non potrà superare la soglia massima del 35% della sua capienza. Per accedere all’impianto di gioco ci sarà l’obbligo del Greenpass rafforzato. Come da nuove disposizioni in materia sanitaria finanche vige il divieto per gli spettatori di bere e mangiare all’interno della struttura e per gli spettatori l’obbligo di indossare il dispositivo di sicurezza individuale (mascherina facciale) delle vie respiratorie di tipo FFP2 prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione sportiva.

Da casa la copertura del live streaming come al solito è ad appannaggio di VolleyballWorld (qui il link) con il supporto logistico dell’emittente LaTr3-Canale 616 DT. Altri modi per avere contezza sull’andamento in tempo reale dell’incontro saranno l’aggiornamento punto a punto dal sito www.legavolleyfemminile.it o dalla pratica app della Lega Volley Femminile.



