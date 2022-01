PALERMO – Furto nel bar a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola, a Palermo, dove i ladri, dopo aver forzato la porta, hanno portato via bottiglie di alcolici e altri oggetti per un valore di oltre mille euro.

Indaga la polizia che raccolto la denuncia dei gestori.

