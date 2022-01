Palermo, muore il padre e due donne danneggiano un reparto al Civico

PALERMO – Nuovo episodio di violenza ieri sera all’ospedale Civico di Palermo. Due donne, che dovrebbero essere sorelle, non appena hanno saputo della morte del loro padre hanno danneggiato la porta del reparto di Pneumologia. I medici hanno comunicato il decesso del paziente innescando la reazione delle due donne che dopo avere danneggiato la porta d’ingresso del reparto sono fuggite via. Sono state poi identificate dagli agenti di polizia delle volanti, intervenuti in reparto dopo essere stati chiamati dai medici. Le due donne sono state denunciate.

CONTINUA A LEGGERE LIVE SICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI