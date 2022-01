Partinico, l’ultimo saluto a Giovanni Caronna: ucciso da scarica elettrica

PARTINICO (PA) – È morto folgorato mentre stava eseguendo dei lavori in casa. Una scarica elettrica ha ucciso Giovanni Caronna, 39 anni, originario di Borgetto, impegnato in alcuni lavori all’interno della sua abitazione.

La corsa in ospedale si è rivelata inutile perché il 39enne è deceduto poco dopo il suo arrivo. I medici hanno provato a salvarlo, ma la scarica era stata troppo violenta.

I carabinieri hanno aperto un’indagine e sarebbe emerso che l’allaccio alla rete elettrica, che alimentava l’abitazione, era abusivo. Se così fosse è chiaro che nessun salvavita sarebbe potuto scattare in caso di dispersione, come accade regolarmente negli impianti a norma. Sul corpo non è stata disposta nessuna autopsia e la salma è stata restituita alla famiglia.

Giovanni Caronna, da chi lo conosceva, era considerato un gran lavoratore e ufficialmente risulta facesse il carrozziere, ma si arrangiava anche a fare lavori edili.

I funerali saranno oggi pomeriggio a Borgetto nella chiesa Madre.



