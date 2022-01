Polizzi Generosa, i crolli non si fermano: evacuate diverse case VIDEO

Chiusa la strada statale in via precauzionale

POLIZZI GENEROSA (PA) – Emergenza frane a Polizzi Generosa nel Palermitano. Uno smottamento del terreno sta minacciando diverse abitazioni e la strada statale 643 che attraversa il centro abitato e collega con Scillato e lo svincolo autostradale della Palermo-Catania.

Diverse case sono state evacuate e per quattro persone l’amministrazione comunale, guidata da Gandolfo Librizzi, è stata costretta a trovare degli alloggi alternativi. Anche la statale per precauzione è stata chiusa al traffico.

I primi crolli si sono registrati giorno 26. A venir giù un vecchio magazzino, ma non solo. Nella giornata del 28 è crollata una casa che si trovava accanto al magazzino lungo la strada statale 643. L’amministrazione comunale guidata da Gandolfo Librizzi ha emesso una nuova ordinanza. Sono state sgomberate dieci abitazioni lungo la statale e undici a monte.

Per i residenti delle dieci abitazioni a valle lo sgombero è permanente per quelle a monte i residenti non possono dormire in casa la notte. È stato disposto il crollo di una terza abitazione per cercare di evitare lo scivolamento della strada statale.

“Le famiglia sgomberate hanno trovato una soluzione alternativa anche grazie alla solidarietà di alcune famiglie in paese – dice il sindaco – Attraverso un’associazione stiamo lanciando una raccolta fondi per sostenere le famiglie che in questi giorni rischiano di perdere tutto”.