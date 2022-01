Prima contro ultima, Fortitudo a Formia per continuare a vincere

L’ultima in classifica contro la prima, la Fortitudo Agrigento in trasferta a Formia per continuare a vincere. Se si guardasse solamente questo aspetto non servirebbe molta attenzione ma non è così, la Fortitudo per conquistare la quattordicesima vittoria consecutiva e portare a casa due punti preziosi deve battere una formazione diversa rispetto a quella di andata, reduce da un’importantissima prima vittoria in campionato contro Pozzuoli e con la Fortitudo reduce dall’incredibile ma difficile partita vinta contro Molfetta. Sottovalutare Formia significherebbe commettere un grave errore, la Fortitudo è alla ricerca del suo gioco migliore e bisogna tenere alta l’attenzione e non mollare la presa alle avversarie che restano lì agganciate alla vetta della classifica, al momento Bisceglie dista solamente due punti.

La squadra di coach Catalani chiede alla squadra di tenere alta la concentrazione, anche Giacomo Cardelli, assistente coach, è dello stesso avviso: “Domenica a Formia affronteremo una squadra in grande crescita, che rispetto al girone di andata ha cambiato assetto e che ha vinto la prima partita del suo campionato proprio nello scorso weekend sul campo di Pozzuoli. La chiave per tornare in Sicilia con i 2 punti sarà l’attitudine difensiva che riusciremo ad esprimere per tutti i 40 minuti; arriviamo dalla partita contro Molfetta dove non siamo stati brillanti, ma vogliamo tornare ad esprimerci ai nostri livelli, già a partire da questa domenica”. Si gioca domenica al Palasport di Scauri alle ore 18.



