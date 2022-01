“Stanno circolando email false da un mittente che si finge il Ministero della Salute. Se hai ricevuto un’email con oggetto “Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa”, inviata da “ministerodellasalute.pro.it”, NON proviene dal Ministero della Salute, ma si tratta di un tentativo di phishing. Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali per farne un uso improprio. Per informazioni sulla Certificazione verde Covid-19 chiama il numero 1500″. Questo l’annuncio del ministero della Salute ripreso anche dalla Regione sulla sua pagina facebook.



