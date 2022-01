“Sinistra civica ecologista”, nasce la nuova lista per Palermo 2022

PALERMO – “Sinistra civica ecologista, l’Unità per Palermo”: sarà questo il nome del listone che alle prossime Comunali di Palermo rappresenterà il mondo della sinistra che si riorganizza in vista delle Amministrative. Nel corso di un’affollata assemblea on line, con oltre 200 partecipanti, è stato presentato anche il simbolo della lista che sarà composta non solo da Sinistra Comune ma anche da Sinistra delle Idee, Articolo 1, Possibile, Reds e Udu con l’obiettivo di giocare un ruolo di primo piano nella coalizione con Pd, orlandiani e M5s.



