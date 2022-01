Sistemia Saturnia in campo oggi contro il Tuscania

ACI CASTELLO – La quarta giornata propone uno scontro al vertice tutto da vivere. La Sistemia Saturnia Acicastello riceve oggi al PalaCatania (ore 15) la Maury’com Cavi Tuscania del tecnico Sandro Passaro. La formazione castellese insegue la quinta vittoria in campionato, torna a giocare dopo il turno di riposo e dopo la partita di Coppa Italia a Tricase persa in quattro set.

I laziali – che hanno già osservato il turno di sosta – hanno gli stessi punti della Saturnia (30), ma devono ancora recuperare una partita. La posta in palio è quindi molto alta per una classifica molto corta con le prime racchiuse in un fazzoletto ristretto di punti. C’è grande voglia all’interno del gruppo di centrare una vittoria da copertina per continuare la corsa promozione. I ragazzi non si sono risparmiati in questi giorni, mantenendo la tensione alta. “La partita di oggi – afferma il tecnico castellese Waldo Kantor – contro Tuscania è molto complicata. Giochiamo contro una squadra davvero forte che è reduce da due vittorie significative e di spessore. Noi dobbiamo scendere in campo per dare tutto, dimenticando la sconfitta in Coppa Italia. Siamo all’altezza della situazione, siamo prontissimi, lo abbiamo dimostrato in moltissime partite. All’andata per un soffio non abbiamo vinto. Rispetto per Tuscania, ma se scendiamo in campo con la determinazione giusta ed esprimendo il miglior gioco possiamo davvero fare bene e portare a casa la vittoria”.



