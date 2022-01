Via Monfalcone resta area pedonale fino al 31 luglio 2022

Il salotto buono di Catania resterà pedonale, almeno fino a luglio 2022. I commercianti di via Monfalcone hanno vinto: dopo avere reso pedonale e arredato un tratto della loro strada nel periodo natalizio, adesso hanno portato a casa la proroga dell’interdizione alle auto per i prossimi sei mesi. Il documento è appena stato pubblicato sul sito del Comune.

L’esperimento di via Monfalcone pedonale è partito poco prima di Natale 2021. Il 18 novembre dell’anno scorso, infatti, una delibera di Palazzo degli elefanti approvava “su richiesta del comitato spontaneo e di altri esercenti” la “chiusura al traffico della via Monfalcone, nel tratto compreso tra il corso Italia e la via Pola per il periodo delle festività natalizie”.

Il successo dell’iniziativa è stato celebrato da più parti. Così i commercianti hanno proposto il bis e il 5 gennaio hanno richiesto di prolungare la chiusura al traffico. Da Palazzo degli elefanti è arrivato oggi il nulla osta “in via sperimentale sino al 31 luglio 2022″.



