Australian Open, finale epica: Nadal batte Medvedev

Rafael Nadal in Australia ha scritto la storia. Il tennista classe 1986 ha vinto gli Australian Open 2022 rimontando due set nella finale disputata sul cemento della Rod Laver Arena. Daniil Medvedev è andato ko per 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 dopo oltre cinque ore di gioco (5’24”). Nadal ha ottenuto così il secondo successo a Melbourne, dopo ben 13 anni dall’ultima volta e dopo 4 finali perse: la vittoria in Australia vale per lui il ventunesimo Slam della carriera. Lo spagnolo stacca Novak Djokovic e Roger Federer, fermi a 20, e diventa il primatista solitario per Major vinti.

Per Medvedev, alla quarta finale in un torneo del Grande Slam – nel 2019 fu sconfitto a Flushing Meadows ancora da Nadal, lo scorso anno si arrese a Djokovic a Melbourne anche se poi a settembre si è ripreso la rivincita sul serbo agli Us Open – sfuma anche la chance di conquistare la vetta della classifica mondiale Atp: il numero 1 resta così Djokovic.



