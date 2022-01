PALERMO – Aveva prelevato circa 1500 euro al bancomat in via Butera a Bagheria. In due armati di pistola lo hanno seguito, bloccato e rapinato. Gli agenti della polizia stanno visionando le immagini dei servizi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.



