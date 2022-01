Mattarella bis, le reazioni in Sicilia

PALERMO – “Sergio Mattarella è il miglior presidente possibile in un Paese che deve poter contare sulla stabilità e credibilità delle sue istituzioni”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana. “In un Parlamento senza maggioranze politiche – aggiunge – solo Mattarella ha saputo trovare la formula per far crescere la reputazione dell’Italia chiedendo a Mario Draghi di guidare un governo di responsabilità nazionale con forze politiche diverse e distanti. Sono contenta che il Capo dello Stato abbia accettato la rielezione. In sette anni ha saputo guidare la Repubblica con autorevolezza e grande dignità, conquistando gli italiani che ne hanno apprezzato lo stile. Un plauso va alle forze politiche che votando Sergio Mattarella si sono allineate a quello che era l’auspicio della stragrande maggioranza dei connazionali. Da siciliana sono orgogliosa che un uomo della mia terra guidi per la seconda volta l’Italia”.

“Orgoglio, onore e gratitudine”: sono i sentimento che la Cna siciliana esprime a Sergio Mattarella, rieletto Presidente della Repubblica. “Le dinamiche politiche che hanno portato alla sua permanenza al Quirinale confermano l’altissimo e qualificato profilo della persona e del politico, a cui il Parlamento ha chiesto un generoso sacrificio per assicurare continuita’, stabilita’ e serenita’ alle Istituzioni e al Paese. Ed il nostro Presidente, con grande senso di responsabilita’, equilibrio, sobrieta’ e rispetto della volonta’ parlamentare, ha risposto all’appello, anteponendo gli interessi supremi dello Stato alla sua scelta personale di concedersi il meritato riposo dopo una lunga e prestigiosa carriera al servizio delle Istituzioni”. “Un nuovo settennato sotto la sua competente e solida guida, la cui pubblica reputazione viene riconosciuta e apprezzata anche in campo internazionale, ci rassicura ampiamente, nella piena e convinta consapevolezza che l’Italia ha bisogno di coesione, unita’ ed autorevolezza nelle sue massime cariche dello Stato, per affrontare le complesse e incombenti sfide sul fronte sanitario, economico e sociale”, prosegue.



