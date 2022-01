Palermo, Caronia: “Il dissesto è la peggiore soluzione, va evitato”

PALERMO – “Continuo a credere che il dissesto sia per la città, per i servizi ai cittadini, per le imprese e per i dipendenti del Comune la peggiore soluzione possibile, in un momento di crisi economica e sociale senza precedenti”. Lo dichiara Marianna Caronia in merito al dibattito in corso in Consiglio comunale sul Piano di riequilibrio per il Comune di Palermo e sulla ipotesi di dissesto.

“Come dimostrato da quanto avvenuto in questi giorni con l’elezione del Presidente della Repubblica – afferma Caronia -, non è più tempo di tatticismi e scelte personali, ognuno di noi deve fare tutto quanto possibile per servire le istituzioni, per servire la nostra amata città mettendo da parte divisioni e interessi di parte”.

Per la consigliera comunale della Lega evitare il dissesto “non vuol dire certamente cancellare le colpe e le responsabilità di Leoluca Orlando e delle sue amministrazioni comunali, che sono sotto gli occhi di tutti e sono innegabili. Vuol dire – aggiunge – fare ogni sforzo possibile per mettere un freno alla rovina verso cui rischia di andare la nostra città, con tutti quanti saranno disposti a condividere questo spirito di servizio”.

Per questo per Caronia “è indispensabile che Consiglio comunale e Amministrazione trovino la soluzione per ridurre il più possibile il nuovo carico fiscale sui cittadini e sulle imprese e individuino gli strumenti per garantire la funzionalità della macchina e dei servizi comunali, tramite l’aumento delle ore ai dipendenti part-time. Chiedo a tutti – aggiunge -, a chi ancora sostiene Leoluca Orlando e a chi è all’opposizione e lo chiedo al Sindaco di smetterla di affrontare il tema guardando solo al significato politico del “dissesto sì” o “dissesto no”. Affrontiamo uno per uno i singoli problemi sul tappeto – conclude Marianna Caronia – trovando le giuste soluzioni, perché mai come oggi la politica è chiamata a fare scelte concrete per il bene della nostra città, rinunciando a posizioni ideologiche e di parte.”



