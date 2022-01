CATANIA – Un incendio è divampato in un terreno che costeggia la Circonvallazione di Catania in direzione Ognina. Siamo a qualche centinaio di metri dopo la rotonda che immette nella zona di San Nullo. Il fumo ha invaso parte della carreggiata e ha causato rallentamenti alla viabilità. Sul posto i pompieri che stanno intervenendo per spegnere il fuoco.



