Catania, messaggio intimidatorio contro il Pd: “Denunceremo”

Il segretario Angelo Villari: "Le minacce non ci fermano".

CATANIA – Imbrattato il muro della segreteria provinciale del Pd di Catania. “Insieme al segretario provinciale dei giovani democratici, Bruno Guzzardi, mi sono recato stamani in questura per denunciare l’atto intimidatorio subito oggi dal pd catanese. Davanti alla sede del partito provinciale abbiamo constatato che era stata divelta la targa della sede del pd e imbrattato il muro con la scritta “Lorenzo vive! PD=assassini”, scrive in una nota il segreteria Angelo Villari.

“È evidente che dopo quanto avvenuto nella segreteria dell’On Claudio Fava, anche questo atto rappresenta una intimidazione a tutto il PD catanese nella sua battaglia politica civile e contro ogni violenza. Le minacce non ci fermeranno!”, conclude la nota.



