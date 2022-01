Covid, mascherine, scuola e durata del green pass: in Cdm le nuove regole

ROMA – Oggi il Consiglio dei ministri sulle nuove misure anti-Covid. Attesa la probabile proroga dell’obbligo di mascherine all’aperto. Dal 1 febbraio cambieranno le regole anche per green pass e non vaccinati. La previsione è che verranno varati due provvedimenti per prorogare le misure in scadenza e mettere ordine a quarantene a scuola, sistema dei colori e durata del green pass per chi ha fatto la dose booster.

L’orientamento è quello di prorogare le misure in vigore per altri trenta giorni ma quanto riguarda la chiusura delle discoteche il sindacato di categoria chiede a gran voce che sia consentita l’apertura per San Valentino. Sulla scuola le ipotesi in campo sono quella di estendere anche alle elementari le regole già in vigore per medie e superiori: cioè che una classe va in Dad con la presenza di tre contagiati, mentre con soli due positivi rimarrà a casa solo chi non è vaccinato o chi è vaccinato da più di 120 giorni e non ha fatto il booster o chi è guarito da più di 120 giorni. Per chi andrà in Dad, inoltre, niente più quarantena ma l’autosorveglianza. L’altra ipotesi è l’equiparazione del sistema delle quarantene scolastiche a quello in vigore per tutti i cittadini: niente isolamento per vaccinati da meno di 120 giorni o con booster e guariti, 5 giorni per chi è vaccinato o guarito da più di 120 giorni e 10 giorni per i non vaccinati.

Altro tema sul tavolo è il documento delle Regioni presentato al governo in cui i governatori chiedono una semplificazione delle regole per la popolazione in regola con il ciclo vaccinale. Da qui la richiesta dell’abolizione del sistema delle fasce a colori, tranne della zona rossa. Il governo, prima dell’elezione del presidente della repubblica, aveva aperto a tale ipotesi, ma il tutto deve essere valutato prima dal Cts.

Il Cdm dovrebbe affrontare anche la scadenza del green pass che con le norme attualmente in vigore da domani 1 febbraio dovrebbe scendere a sei mesi dai nove attuali. Una norma che crea problemi a chi ha effettuato la terza dose a settembre e si vedrà scadere il certificato verde a marzo senza che ancora ci siano indicazioni su una eventuiale quarta dose. Il governo ha già deciso che il problema verrà risolto allungando la durata della validità ma è aperto un dibattito tra chi vorrebbe renderlo illimitato oppure portarlo fino allo scadere dello stato d’emergenza, al momento fissato al 31 marzo, o fino al 15 giugno, data in cui in base ai provvedimenti in vigore il green pass non dovrà più essere utilizzato.



