Meteo in Sicilia, torna il maltempo: forti venti e rischio mareggiate

Arrivano le correnti dal Nord Europa. Ecco come andrà nelle prossime ore

Dopo una domenica soleggiata e dalle temperature stabili, è in vista un nuovo peggioramento delle condizioni meteo in Sicilia. “Tutta colpa di nuove fredde correnti dal nord Europa – spiegano gli esperti di 3bmeteo – che a partire da lunedì travolgeranno la nostra Penisola, provocando una circolazione depressionaria che nei primi giorni di febbraio attraverserà le regioni centro meridionali con piogge, venti forti, mareggiate e nevicate. Nel dettaglio della Sicilia i sostenuti venti di Tramontana lasceranno gradualmente spazio a venti ancora più sostenuti di Maestrale-Ponente che tra lunedì e martedì investiranno l’Isola con raffiche anche superiori gli 80-90 km/h”. Il maltempo è quindi previsto già dalle prossime ore.

Venti forti e nevicate a basse quote

“Si verificherà un aumento delle nubi sui settori occidentali e meridionali della regione – precisano – ma sarà martedì che le piogge, i temporali e i rovesci riguarderanno soprattutto la zona centro settentrionale con fiocchi di neve in calo sin verso gli 800-900 metri di quota, a tratti anche più in basso durante i fenomeni più intensi. Mercoledì ancora qualche fenomeno possibile sui settori tirrenici e attorno allo Stretto, mentre da giovedì tornerà il bel tempo. Temperature in calo e rischio mareggiate lungo i versanti tirrenici e occidentali”, concludono. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



