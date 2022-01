Torrenova sconfitta al PalaCalafiore di Reggio Calabria

Alla sirena finale sono 17 i punti dell’ex Vitale, 12 per Zucca, 10 per Bolletta

MESSINA – Una brutta Fidelia Torrenova viene battuta dalla Viola Reggio Calabria, che sfrutta la cattiva serata generale sotto tanti punti di vista dei ragazzi di coach Bartocci e porta casa il match per 80-54. Priva di Perin e Saccone, la Cestistica ha risposto presente in avvio, ma dalla mini-pausa del primo quarto ha poi lasciato spazio ai reggini, che ne hanno approfittato e ringraziato. Alla sirena finale sono 17 i punti dell’ex Vitale, 12 per Zucca, 10 per Bolletta.

L’avvio di Torrenova è buono, con Zucca e Vitale che rispondono ai tentativi iniziali di Gaetano e Duranti di fuga immediata locale. La Viola sale di livello però nel finale di primo quarto, i ragazzi di coach Bartocci soffrono l’intensità dei padroni di casa ed al primo mini intervallo è 19-14. È nel secondo parziale però che la gara praticamente va in archivio. Duranti e Gaetano infatti sotto le plance fanno la voce grossa ed i lunghi della Fidelia soffrono l’intensità. Ne esce così un quarto praticamente a senso unico ed all’intervallo lungo la partita è praticamente andata. Al rientro dagli spogliatoi la Fidelia prova a reagire con Bianco e Vitale, che guidati dal capitano Bolletta provano a rientrare all’interno del match: al 30’ è 56-41. Nell’ultimo parziale ancora Bolletta e Zucca tentano di riportare Torrenova in partita, ma grazie alle bombe di Balic, Duranti e Barrile il match va in sordina in anticipo.

IL TABELLINO

Viola Reggio Calabria – Fidelia Torrenova 80-54 (19-14, 42-23, 53-62)

Viola Reggio Calabria: Freno 5 (1/1 da 3), Ingrosso 7 (1/3, 1/5), Fall 6 (3/8), Kekovic 5 (1/1, 1/3), Lazzari ne, Balic 10 (1/4, 2/7), Valente, Besozzi (0/1), Gaetano 20 (8/8, 0/3), Duranti 17 (1/2, 5/7), Barrile 10 (3/5 da 3). Coach: Bolignano.

Fidelia Torrenova: Zanetti 1 (0/1, 0/2), Galipò 4 (2/3, 0/3), Triscari ne, Bianco 6 (2/5, 0/1), Malkic 2 (1/1, 0/1), Bolletta 10 (3/4, 1/3), Tinsley 2 (1/3, 0/2), Nuhanovic, Vitale 17 (6/11, 1/5), Zucca 12 (1/9, 2/7). Coach: Bartocci.



