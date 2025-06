A19, traffico in aumento: segnalati almeno 2 chilometri di coda

In coincidenza del tratto compreso fra Casteldaccia e Bagheria

PALERMO – Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è in aumento: al momento si registrano code e rallentamenti di circa due chilometri nel tratto compreso fra Casteldaccia e Bagheria, nella carreggiata in direzione Palermo, per via degli spostamenti dell’utenza verso il capoluogo siciliano. Fluida la circolazione nella carreggiata opposta. La situazione è monitorata costantemente dal personale in servizio.

“Partenze scaglionate”

Si consigliano pertanto partenze scaglionate per tornare verso Palermo e valutare fasce orarie alternative per il rientro per evitare i momenti di maggiore congestione dell’autostrada. Anas sta mettendo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti.