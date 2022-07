Abbandona il cane sotto il sole e va via VIDEO

Le immagini sono state diffuse da un consigliere regionale

Come spesso, purtroppo, accade in estate molti abbandonano per strada i loro amici a quattro zampe. Lo stesso è accaduto in Campania e a documentarlo è Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

Un cane viene abbandonato a bordo strada dai suoi padroni a Castel Volturno, in provincia di Caserta. La macchina, una station wagon di colore grigio, si allontana lasciandosi alle spalle l’animale, nonostante la persona che sta filmando la scena provi a richiamare l’attenzione del padrone con un fischio. Il cane, dopo aver tentato di inseguire per qualche metro l’automobile, si arrende tristemente rimanendo solo.

Il consigliere su Facebook ha fatto sapere che ha segnalato il caso commentando: “Questa gente non merita né rispetto né giustificazioni”.