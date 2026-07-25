Era su un materassino a tre chilometri dal punto di partenza

CATANIA – È rimasta per circa tre ore in balia delle correnti del mare, su un materassino, prima di essere individuata e soccorsa dalla polizia. È accaduto ad Acireale, nel Catanese, dove una turista di 60 anni è stata salvata dopo l’allarme lanciato dagli amici che non l’avevano vista rientrare.

Dopo la segnalazione sono scattate le ricerche coordinate dalla Capitaneria di porto, che ha inviato le unità presenti in zona. Gli agenti della Questura di Catania, a bordo delle moto d’acqua, hanno perlustrato l’area fino a individuare la donna dopo circa un’ora di ricerche.

La turista è stata trovata tra gli scogli della Timpa di Acireale, a circa tre chilometri di distanza dal punto in cui era entrata in acqua. La donna, trascinata dalla corrente e disorientata, aveva riportato alcune escoriazioni dopo aver urtato gli scogli.

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Alla vista degli agenti ha chiesto aiuto, spiegando di essersi smarrita dopo essere stata trasportata al largo. Con il supporto dei poliziotti è stata fatta salire sulla moto d’acqua e poi accompagnata a terra, dove erano presenti un’ambulanza e una Volante del Commissariato di Acireale.

La sessantenne è stata medicata sul posto dai sanitari e ha riportato soltanto ferite lievi.