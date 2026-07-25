 Acireale, trascinata in mare dalle correnti: salvata
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Acireale, turista salvata dopo tre ore in mare trascinata dalle correnti

salvata turista acireale
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Era su un materassino a tre chilometri dal punto di partenza
NEL CATANESE
di
1 min di lettura

CATANIA – È rimasta per circa tre ore in balia delle correnti del mare, su un materassino, prima di essere individuata e soccorsa dalla polizia. È accaduto ad Acireale, nel Catanese, dove una turista di 60 anni è stata salvata dopo l’allarme lanciato dagli amici che non l’avevano vista rientrare.

Dopo la segnalazione sono scattate le ricerche coordinate dalla Capitaneria di porto, che ha inviato le unità presenti in zona. Gli agenti della Questura di Catania, a bordo delle moto d’acqua, hanno perlustrato l’area fino a individuare la donna dopo circa un’ora di ricerche.

La turista è stata trovata tra gli scogli della Timpa di Acireale, a circa tre chilometri di distanza dal punto in cui era entrata in acqua. La donna, trascinata dalla corrente e disorientata, aveva riportato alcune escoriazioni dopo aver urtato gli scogli.

Leggi anche

Militello, assalto al bancomat con esplosivo: indagano i carabinieri

De Luca apre all’appello di Lombardo: “Dialogo sì, ma con le mani libere”

Al via la Vendemmia in Sicilia: attesa un’annata di qualità

Alla vista degli agenti ha chiesto aiuto, spiegando di essersi smarrita dopo essere stata trasportata al largo. Con il supporto dei poliziotti è stata fatta salire sulla moto d’acqua e poi accompagnata a terra, dove erano presenti un’ambulanza e una Volante del Commissariato di Acireale.

La sessantenne è stata medicata sul posto dai sanitari e ha riportato soltanto ferite lievi.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI