Aeroporto, privatizzazione Sac: incontro al Palazzo della Cultura

Il dibattito proposto da Volere la luna

CATANIA – Riflettori puntati sul futuro strategico del trasporto aereo nell’isola e sulle sorti del principale scalo etneo. L’associazione Volere la luna Catania ha organizzato un incontro pubblico per discutere approfonditamente i risvolti e le potenziali criticità legati alla privatizzazione della SAC S.p.A., la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso.

Al centro del dibattito vi sono l’impatto economico e le ricadute sociali che questo delicato passaggio strutturale potrebbe comportare per l’intero comprensorio.

Si legge nel testo del volantino diffuso dai promotori dell’iniziativa. “Il bando pubblicato dalla SAC S.p.A., società che gestisce l’aeroporto di Catania e quello di Comiso, che prevede l’ingresso di un socio privato destinato ad assumerne il controllo, non riguarda una semplice apertura al capitale privato ma il trasferimento della guida di un’infrastruttura strategica con il conseguente cambiamento di scenario, non solo economico, per l’intera area della Sicilia orientale. Di fronte alle molteplici perplessità che suscita il modo in cui è stata gestita l’intera vicenda, si impone soprattutto l’esigenza che un’infrastruttura pubblica, costruita attorno a bisogni collettivi e valorizzata anche da risorse pubbliche, non venga trasformata in una macchina di rendita privata senza adeguate contropartite per il territorio. La privatizzazione, se proprio deve farsi, deve essere subordinata a una domanda semplice e imprescindibile: che cosa ci guadagnano concretamente i cittadini, i lavoratori, le imprese e l’intera Sicilia orientale?”

L’evento si propone come un tavolo di confronto aperto e trasversale alla società civile. Per questa ragione, l’associazione ha invitato a partecipare attivamente tutte le forze politiche, imprenditoriali e sindacali del territorio, con l’obiettivo di analizzare collettivamente i dubbi sollevati e rimettere al centro dell’agenda l’interesse pubblico della collettività.

L’appuntamento è fissato per martedì 30 giugno alle ore 16.00, presso il Palazzo della Cultura (Cortile Platamone, via Vittorio Emanuele II, 119) a Catania.