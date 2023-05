Affluenza in Sicilia, percentuali in picchiata anche alle 19

Tutti i dati. In aggiornamento.

PALERMO. Affluenza ancora in calo, lo dice la seconda rilevazione della giornata. In Sicilia si vota in quattro città capoluogo: Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. Ecco i dati dell’affluenza riferiti alle ore 19.00. Le provincie: Agrigento 27,83%; Caltanissetta 23,57%; Catania 33,46%; Enna 29,42%; Messina 38,12%; Palermo 36,24%; Ragusa 35,25%; Siracusa 34,23%; Trapani 35,17%.

Netto calo anche nei quattro comuni capoluogo rispetto alla stessa ora delle precedenti elezioni amministative: Catania 29,62%; Ragusa 34,32%; Siracusa 32,55%; Trapani 31,56%.

I dati di Catania e Comuni della provincia, ore 19.00

29 maggio 2023, 15:00 Amministrative Precedenti Comune Elettori Votanti % % differenza % Aci Sant’Antonio 15.429 – – 66,50% – Acireale 45.626 – – 66,71% – Belpasso 23.679 – – 61,95% – Biancavilla 21.638 – – 63,45% – Camporotondo Etneo 4.081 – – 70,31% – Castel di Iudica 4.260 – – 73,19% – Catania 261.109 – – 53,13% – Gravina di Catania 21.932 – – 61,60% – Maletto 4.757 – – 54,71% – Mascalucia 26.938 – – 59,35% – Mineo 7.317 – – 43,04% – Piedimonte Etneo 4.752 – – 58,30% – Riposto 13.975 – – 61,56% – San Cono 3.775 – – 44,95% – San Gregorio di Catania 9.949 – – 60,76% – Santa Venerina 7.451 – – 70,77% – Sant’Alfio 1.635 – – 66,02% – Valverde 6.701 – – 63,36% – Viagrande 7.577 – – 65,83% – Totale 492.581 0 0,00% – –

I dati del Palermitano ore 19.00

28 maggio 2023, 19:00 Amministrative Precedenti Comune Elettori Votanti % % differenza % Alimena 2.507 736 29,36% 36,70% -7,35% Baucina 2.040 840 41,18% 50,52% -9,34% Campofelice di Roccella 7.196 2.878 39,99% 49,16% -9,17% Campofiorito 1.551 562 36,23% 41,55% -5,31% Capaci 10.769 3.945 36,63% 45,06% -8,43% Casteldaccia 10.314 4.049 39,26% 51,84% -12,58% Castronovo di Sicilia 2.848 1.403 49,26% 59,04% -9,78% Cefalà Diana 971 439 45,21% 55,50% -10,29% Cerda 4.341 2.045 47,11% 56,14% -9,04% Collesano 3.815 1.489 39,03% 41,54% -2,50% Contessa Entellina 2.023 734 36,28% 48,54% -12,26% Geraci Siculo 1.614 796 49,32% 61,00% -11,68% Giuliana 1.767 804 45,50% 48,71% -3,21% Gratteri 862 430 49,88% 42,22% +7,67% Lercara Friddi 12.151 1.765 14,53% 20,19% -5,67% Marineo 5.747 2.088 36,33% 46,47% -10,14% Montemaggiore Belsito 2.912 1.250 42,93% 51,99% -9,07% Roccapalumba 3.428 973 28,38% 34,89% -6,51% Sciara 2.646 1.098 41,50% 48,97% -7,47% Sclafani Bagni 351 139 39,60% 50,63% -11,03% Trabia 9.547 3.614 37,85% 40,56% -2,71% Ustica 1.269 406 31,99% 45,26% -13,26% Ventimiglia di Sicilia 2.251 770 34,21% 44,95% -10,75% Vicari 2.673 1.094 40,93% 36,81% +4,12% Villafrati 2.852 1.334 46,77% 54,76% -7,98% Totale 98.445 35.681 36,24% – –

Trapani e provincia, dati ore 19.00

28 maggio 2023, 19:00 Amministrative Precedenti Comune Elettori Votanti % % differenza % Buseto Palizzolo 2.811 1.194 42,48% 45,77% -3,29% Castellammare del Golfo 15.024 5.144 34,24% 40,31% -6,07% Custonaci 4.755 2.104 44,25% 52,10% -7,85% Paceco 9.885 3.770 38,14% 43,97% -5,84% Pantelleria 6.498 2.065 31,78% 36,78% -5,00% Partanna 9.856 3.735 37,90% 45,05% -7,16% Poggioreale 1.575 505 32,06% 43,14% -11,08% San Vito Lo Capo 4.684 1.877 40,07% 51,38% -11,30% Santa Ninfa 5.259 2.127 40,44% 45,78% -5,34% Trapani 50.934 16.077 31,56% 39,75% -8,18% Valderice 10.387 4.103 39,50% 44,72% -5,22% Vita 1.879 753 40,07% 43,21% -3,14% Totale 123.547 43.454 35,17% –

Siracusa

28 maggio 2023, 19:00 Amministrative Precedenti Comune Elettori Votanti % % differenza % Buccheri 2.734 622 22,75% 35,38% -12,63% Buscemi 1.108 570 51,44% 48,25% +3,20% Carlentini 15.570 5.594 35,93% 43,15% -7,22% Francofonte 12.383 4.058 32,77% 35,60% -2,83% Palazzolo Acreide 8.514 2.895 34,00% 42,99% -8,99% Portopalo di Capo Passero 3.472 1.622 46,72% 52,25% -5,53% Priolo Gargallo 9.973 4.757 47,70% 56,47% -8,77% Siracusa 102.147 33.249 32,55% 38,10% -5,55% Totale 155.901 53.367 34,23% – –

Ragusa, ore 19.00

28 maggio 2023, 19:00 Amministrative Precedenti Comune Elettori Votanti % % differenza % Acate 7.347 3.148 42,85% 43,35% -0,50% Comiso 26.263 8.629 32,86% 42,81% -9,95% Modica 47.828 17.511 36,61% 42,97% -6,36% Ragusa 63.029 21.632 34,32% 41,50% -7,18% Totale 144.467 50.920 35,25% – –

Messina ore 19.00

28 maggio 2023, 19:00 Amministrative Precedenti Comune Elettori Votanti % % differenza % Alì 908 168 18,50% 46,52% -28,02% Alì Terme 2.248 1.014 45,11% 54,74% -9,63% Capizzi 3.473 997 28,71% 39,67% -10,96% Casalvecchio Siculo 887 305 34,39% 43,41% -9,03% Castel Di Lucio 2.101 597 28,42% 30,94% -2,52% Castell’Umberto 2.834 1.229 43,37% 56,27% -12,91% Fondachelli Fantina 1.028 478 46,50% 43,71% +2,79% Frazzanò 795 257 32,33% 46,24% -13,92% Furci Siculo 3.150 1.472 46,73% 57,41% -10,68% Gualtieri Sicaminò 1.725 592 34,32% 50,44% -16,12% Mazzarrà Sant’Andrea 1.436 498 34,68% 45,51% -10,83% Militello Rosmarino 1.100 476 43,27% 55,03% -11,76% Monforte San Giorgio 2.833 954 33,67% 34,30% -0,63% Mongiuffi Melia 557 251 45,06% 70,56% -25,50% Montagnareale 1.478 646 43,71% 53,38% -9,68% Motta Camastra 1.246 295 23,68% 36,16% -12,49% Pace del Mela 5.375 2.294 42,68% 50,20% -7,52% Roccafiorita 246 61 24,80% 33,46% -8,67% Roccalumera 3.950 1.678 42,48% 52,45% -9,97% Roccavaldina 1.185 457 38,57% 45,19% -6,63% San Filippo del Mela 6.201 2.432 39,22% 46,82% -7,61% San Fratello 3.469 1.338 38,57% 49,07% -10,50% San Teodoro 1.270 557 43,86% 54,19% -10,33% Santa Domenica Vittoria 839 348 41,48% 46,63% -5,15% Santa Lucia del Mela 4.379 1.385 31,63% 52,65% -21,02% Sant’Agata di Militello 11.253 4.854 43,14% 54,08% -10,95% Scaletta Zanclea 2.049 773 37,73% 48,72% -10,99% Taormina 9.818 3.891 39,63% 47,46% -7,83% Tripi 1.694 407 24,03% 26,92% -2,90% Tusa 3.033 850 28,03% 46,14% -18,12% Ucria 1.119 319 28,51% 39,68% -11,17% Valdina 1.165 469 40,26% 49,09% -8,83% Totale 84.844 32.342 38,12% – –

Ore 12, prima rilevazione

Ore 12.00 – Nelle provincia di Enna è 10,59%; Messina 14,24%; Caltanissetta 7,28%. Agrigento 9,85%. L’affluenza in Provincia di Palermo>>> Leggi qui. Il parziale regionale è dell’8%.

Catania

L’affluenza ai piedi dell’Etna>>> Leggi qui

Ragusa

Ragusa. Affluenza alle 12. Nella città capoluogo, affluenza al 13,22%, in calo del 4,63% rispetto alle scorse elezioni, quando alla stessa ora votò il 17,85. Acate, 14,92%; Comiso 11,58%; Modica 14,49%.

Siracusa

Alle 12, l’affluenza alle urne è stata del 15,01 per cento. Hanno votato 13 mila 868 siracusani con una differenza di uomini: 7 mila 407 (15,01%) contro 6 mila 461 donne (12,24%). Il corpo elettorale è composto da 102 mila 147 elettori, di cui 49 mila 359 maschi e 52 mila 788 femmine.

Trapani

Nella provincia di Trapani, l’affluenza alle 12 è del 12,57%. Buseto Palizzolo 12,42%; Castellammare del Golfo 11,62%; Custonaci 13,25%; Paceco 13%; Pantelleria 11,7%; Partanna 12,93%; Poggioreale 9,21; San Vito Lo Capo 15,35; Santa Ninfa 14,62%; Trapani 12,23% Valderice 13,85%; Vita 9,58.

I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani.