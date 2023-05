Affluenza in Sicilia, i primi dati: percentuali in discesa

Tutti i dati. In aggiornamento.

PALERMO. In Sicilia si vota in quattro città capoluogo: Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. Ecco i dati affluenza (ore 12.00) ancora in aggiornamento. Nelle provincia di Enna è 10,59%; Messina 14,24%; Caltanissetta 7,28%. Agrigento 9,85%. L’affluenza in Provincia di Palermo>>> Leggi qui. Il parziale regionale è dell’8%.

Catania

Ragusa

Ragusa. Affluenza alle 12. Nella città capoluogo, affluenza al 13,22%, in calo del 4,63% rispetto alle scorse elezioni, quando alla stessa ora votò il 17,85. Acate, 14,92%; Comiso 11,58%; Modica 14,49%.

Siracusa

Alle 12, l’affluenza alle urne è stata del 15,01 per cento. Hanno votato 13 mila 868 siracusani con una differenza di uomini: 7 mila 407 (15,01%) contro 6 mila 461 donne (12,24%). Il corpo elettorale è composto da 102 mila 147 elettori, di cui 49 mila 359 maschi e 52 mila 788 femmine.

Trapani

Nella provincia di Trapani, l’affluenza alle 12 è del 12,57%. Buseto Palizzolo 12,42%; Castellammare del Golfo 11,62%; Custonaci 13,25%; Paceco 13%; Pantelleria 11,7%; Partanna 12,93%; Poggioreale 9,21; San Vito Lo Capo 15,35; Santa Ninfa 14,62%; Trapani 12,23% Valderice 13,85%; Vita 9,58.

I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani.