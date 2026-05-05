Decidi tu come informarti su Google: aggiungi LiveSicilia alle Fonti preferite

Quante volte, cercando una notizia su Google, succede di trovare una giungla di risultati ma non quello che ci aspettavamo? Dal 30 aprile 2026 la musica può cambiare.
Fino a quella data, le notizie, in un certo senso, le poteva scegliere solo Google. Autorevolezza, qualità, tempestività e importanza dell’editore sono le basi della reputazione – e del sostentamento – di un giornale. Eppure, non sempre gli ambienti di ricerca privilegiano questi fattori.
Cosa sono le “Fonti preferite” su Google
Il 30 aprile, però, Google ha lanciato “Fonti preferite”: si tratta di una funzionalità grazie alla quale gli utenti possono selezionare le pubblicazioni e i siti web che vogliono visualizzare più frequentemente e agevolmente tra i risultati di ricerca.
Cosa cambia per l’utente
Una volta inserita una fonte nella nuova lista “speciale”, i relativi articoli verranno mostrati in posizioni privilegiate:
- All’interno della classica sezione “Notizie principali”;
- In una nuova, specifica sezione, dedicata alle fonti preferite.
Una scelta consapevole, che Google intende assecondare: i risultati delle ricerche si riorganizzeranno in funzione dell’utente, che otterrà un controllo maggiore delle fonti a cui attingere per informarsi.
Come aggiungere LiveSicilia alle “Fonti preferite”
Il primo passo, come sempre, è avviare una ricerca da computer o da cellulare. In presenza di un argomento di tendenza, Google organizzerà la consueta pagina dei risultati in modo da mostrare per prime le news: proprio accanto alla sezione “Notizie principali” sarà presente un’icona a forma di stella.
Cliccando sulla stella sarà possibile cercare, selezionare e aggiungere LiveSicilia alla lista delle proprie fonti preferite. Il controllo di questa sezione è totalmente in mano all’utente. Unico requisito: essere connessi tramite il proprio account Google. Ma in effetti, chi non ne ha uno?
Selezionando la casella e aggiornando i risultati, Google rifarà i conti: in quanto fonte “stellata”, il nostro giornale con i suoi contenuti verrà mostrato nelle nuove posizioni privilegiate.
C’è anche un’altra strada: questo link porta alla schermata per aggiungere LiveSicilia alle “Fonti preferite” su Google. Sarà sufficiente seguire i passaggi a schermo, praticamente identici a quelli già illustrati in questo articolo.
Noi, questa novità, l’abbiamo presa sul serio. A chiunque voglia sceglierci come fonte di informazione preferita, vanno il nostro “grazie” e una rinnovata promessa di offrire alla nostra community il giornale che si aspetta – e che si merita. Ogni giorno.