Albania, italiani scappano senza pagare il conto: la Meloni lo fa saldare all’ambasciata

Il caso è scoppiato mentre la premier era ospite del governo albanese

1' DI LETTURA

Un gruppo di quattro italiani, in vacanza in Albania, è scappato da un ristorante di Berat, città al centro del Paese, senza pagare il conto di circa 80 euro.

Il proprietario del locale, alla tv locale Report TV ha dichiarato: “Non ci era mai successo. Prima di andarsene hanno anche ringraziato per la qualità del cibo”. Dopo l’incidente, l’ambasciata italiana in Albania si è fatta carico del pagamento del conto specificando che “è stato liquidato con fondi personali della premier Meloni.

Il caso è scoppiato proprio mentre la premier Giorgia Meloni soggiornava nel golfo di Valona ospite del capo del governo albanese.

Ecco perché alla fine la storia è diventata quasi un caso diplomatico. Il primo ministro albanese Edizione Rama ne ha parlato con Meloni a cena, prima che la premier ripartisse per la Puglia. E ha raccontato, lo stesso primo ministro, di avere trovato una Meloni contrariata, mentre le riferiva l’episodio, tanto che la leader di FdI avrebbe ordinato all’ambasciatore italiano: “Vada a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L’Italia non può perdere il rispetto così“.