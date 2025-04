Alessandra Amoroso, domani fuori il singolo “Cose Stupide”, il 12 luglio live a Taormina

Sul palco porterà le hit che hanno segnato la sua carriera

PALERMO – Fuori venerdì 4 aprile “Cose stupide”, il nuovo singolo di Alessandra Amoroso, disponibile in radio e in digitale, che racconta in modo diretto e sincero la complessità di una relazione che oscilla tra desiderio e disillusione.

Scritto da Pietro Celona, Daniele Fossatelli e Leonardo Zaccaria e prodotto da Celo, “Cose stupide” è un midtempo che, pur mantenendo un ritmo leggero e coinvolgente, esplora le sfumature di un sentimento da vivere fino in fondo concedendosi, tra alti e bassi, la possibilità di sbagliare, anche di soffrire. Il brano racconta una storia attraverso immagini e simboli, che hanno anche ispirato il lavoro di art direction di Corrado Grilli, che ne ha firmato la copertina.

L’artista tornerà live a partire dall’11 giugno alle Terme di Caracalla di Roma con il suo “Fino a Qui Summer Tour 2025”, prodotto e organizzato da Friends and Partners.

A seguito della notizia della ‘dolce attesa’ di Alessandra e l’aggiornamento delle date del tour, è stata confermata la tappa in Sicilia, al Teatro Antico di Taormina, dove l’artista si esibirà il 12 luglio per la rassegna di concerti “Sotto Il Vulcano Fest” organizzata da Puntoeacapo.

Sul palco porterà le grandi hit che hanno segnato la sua straordinaria carriera, tra cui il suo recente brano “Si mette male”, scritto da Tananai.

I biglietti sono disponibili su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket Ciao tickets), sui circuiti e nei punti vendita abituali.