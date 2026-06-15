La decisione dell'azienda dopo i danneggiamenti subiti

PALERMO – Amg Energia ha fatto sapere di aver blindato con un guscio protettivo di ferro un quadro elettrico nel quartiere Cep, tra via Filippoo Paladini, via Besio e via Zumbo, per fermare i continui atti di vandalismo. Secondo l’azienda, gli ultimi cinque episodi hanno devastato l’infrastruttura, causando disagi per il quartiere che viene lasciato al buio.

Il quadro elettrico alimenta 245 punti luce, di recente riqualificati a led con un intervento realizzato dal comune di Palermo, da via Girolamo Alibrandi a via Luigi Barba, da via Barisano da Trani a piazza Benvenuto Cellini, da via Giacomo Besio alla stessa via Paladini. L’infrastruttura, nel corso del tempo, ha subito prima l’apertura forzata dello sportello, per procedere allo spegnimento dell’impianto, e poi la completa distruzione. In occasione dei danni più gravi, spiega Amg, sono state inviate anche comunicazioni urgenti a questura e prefettura, con richiesta di convocazione.

“I furti dei cavi di alimentazione degli impianti – dice il presidente di Amg Energia, Francesco Soma – dei coperchi dei tombini di ispezione, dei copri-asole dei pali per finire con i danni ripetuti e costanti al quadro elettrico del Cep sono segnali che c’è un problema di sicurezza che riguarda molte zone della città, dove è estremamente difficile svolgere il nostro servizio. Sono gli stessi problemi che alla fine del 2024 ho rappresentato nel corso di una riunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza, convocata dal prefetto su nostra pressante richiesta. C’è un problema di sicurezza che tocca anche gli operatori che svolgono il loro lavoro. È un allarme che non va sottovalutato e che dovrebbe essere affrontato nelle giuste sedi”.