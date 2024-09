Amts, nuovo affidamento della gestione pubblicitaria

"Più spazio a innovazione tecnologica e infomobilità"

CATANIA – Entra nel vivo l’affidamento per la gestione pubblicitaria sui mezzi e sugli impianti di proprietà dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A., relativo ad autobus, pensiline e paline di fermata, monitor all’interno degli autobus e nei chioschi. In particolare, oggetto dell’affidamento a Damir S.p.A., mediante procedura ad evidenza pubblica, sono gli spazi pubblicitari interni ed esterni sui circa 200 autobus aziendali, gli spazi pubblicitari esistenti su n. 303 pensiline nei tipi grande e piccolo, su n. 660 paline di fermata di tipo grande, su n. 730 paline di fermata di tipo piccolo e su 187 paline elettroniche.

Inoltre, per la prima volta, verranno utilizzati anche i monitor all’interno degli autobus aziendali, nonché i monitor all’interno dei 5 chioschi storici dell’Azienda, che si trovano in piazza Stesicoro, piazza Verga, corso Italia, piazza Giovanni XXIII, piazza Cavour.

La novità del nuovo affidamento è costituita dall’introduzione di diverse soluzioni di innovazione tecnologica. Nei monitor all’interno degli autobus, oltre ai messaggi pubblicitari, verranno divulgate diverse informazioni di infomobilità, in modalità audio e video, relative ai percorsi, alle fermate, nonché ai servizi aziendali ed a eventuali cambi di percorso e fatti straordinari.

Anche all’interno dei chioschi aziendali saranno divulgate informazioni all’utenza e supporto per l’accesso ai servizi di mobilità.

Infine, nel nuovo affidamento è previsto che la concessionaria si faccia carico della sostituzione di 10 pensiline di nuova generazione. Al posto delle tradizionali pensiline tubolari, sono in corso di installazione nuove pensiline in vetro e ferro, con pannelli digitali, in linea con le buone pratiche delle principali città europee.

Anche in queste installazioni verranno, altresì, divulgate informazioni di infomobilità e aggiornamenti all’utenza. Le nuove pensiline rappresentano una importante miglioria per l’arredo urbano e un aggiuntivo presidio di sicurezza e vivibilità del contesto urbano, illuminando le fermate e il contesto circostante nelle ore serali.

Le nuove pensiline sono in corso di installazione e verranno sovrastate con una copertura fotovoltaica, nei casi in cui ricorrono le condizioni tecniche, o con coperture ordinarie. Le ubicazioni selezionate per le citate prime installazioni, essendo i lavori ancora in corso, sono pertanto ancora soggette a modifiche e variazioni. I detti lavori di collocazione saranno completati a regola d’arte, compreso il ripristino dello stato dei luoghi.