Anche a Palermo lo sciopero Inditex, domani manifestazione davanti a Zara

La protesta perché i lavoratori chiedono vengono erogati riconoscimenti in busta paga
PALERMO – Scoppia la protesta globale dei lavoratori del gruppo Inditex, colosso che conta circa 350 mila dipendenti e sedi in tutto il mondo. La manifestazione è indetta in Italia da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs unitamente alle altre organizzazioni sindacali di diversi Paesi europei. 

A seguito di una serie di riunioni sindacali che hanno coinvolto il comitato aziendale europeo, organismo che racchiude le sigle dei vari Paesi, è stata decisa una protesta che in Italia prevede dei sit in a Milano, Roma e Palermo.

Il raduno è previsto domani, 28 novembre, dalle 12 in via Ruggero Settimo davanti al negozio di Zara, una delle insegne del gruppo assieme ad altri noti marchi come Pull&Bear, Bershka, Stradivarius e Zara Home. 

Sono circa 500 i lavoratori coinvolti in Sicilia. La protesta nasce perché da diversi anni a livello europeo  i sindacati, attraverso il comitato aziendale europeo, hanno chiesto al gruppo di erogare dei riconoscimenti in busta paga ai dipendenti a fronte di utili miliardari registrati dal gruppo.

“I lavoratori sono il cuore pulsante dell’azienda – dichiarano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs – è grazie soprattutto a loro se le società del gruppo Inditex vantano utili per svariati miliardi di euro. Quello che chiedono i lavoratori è un segno di giustizia sociale, ma l’azienda continua a negare ogni forma di benefit rifiutando tutte le proposte”.

