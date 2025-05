Anelo ferroviario di Palermo, chiude per 3 anni un tratto di via Malaspina

L'ordinanza dell'ufficio traffico

PALERMO – L’Ufficio traffico e mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire la progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della chiusura dell’Anello ferroviario di Palermo (II fase, tratta Politeama-Notarbartolo), ha emesso un’ordinanza di limitazione al traffico da domani e fino al 24 giugno 2028 (e comunque sino a cessata esigenza), per la cantierizzazione su via Malaspina tra il civico 107 e il civico 23, con restringimento della carreggiata tra il civico 69 e il civico 23.

Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati 0-24; chiusa al transito veicolare e pedonale della porzione di carreggiata nel lato destro del senso di marcia, per la realizzazione di una recinzione “area di cantiere”, mantenendo una corsia di transito larga 3 metri e mezzo.