Appalti e tangenti alla Fiera di Milano: arrestato ex manager, 10 indagati

L'inchiesta per corruzione sarebbe partita dalla denuncia dell'ad della Fiera

MILANO – Appalti e tangenti alla Fiera di Milano, arrestato un ex manager dell’ufficio acquisti nell’ambito di un’inchiesta della procura e condotta dalla guardia di finanza del capoluogo lombardo. Ai domiciliari è finito Massimo Hallecker, nell’inchiesta per corruzione coordinata dal pm Paolo Storatri e dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli.

Secondo l’accusa Hallecker, in qualità di senior buyer nell’ufficio acquisti di Fiera, avrebbe percepito tangenti su tre appalti per servizi legati a magazzino, impianti elettrici e manutenzione edili per un valore di 16,5 milioni. L’indagine è partita dalla denuncia dell’ad di Fiera, Luca Palermo. Ci sono altri 10 indagati e sono in corso perquisizioni.