Approvazione piano di riequilibrio, la maggioranza: “Passaggio storico”

"Avevamo ereditato l'ente in condizioni disastrose, ora lo stiamo riportando verso la normalità"

PALERMO – “L’approvazione del piano di riequilibrio rappresenta un passaggio storico e decisivo per il rilancio del Comune di Palermo. Una tappa cruciale nel piano di risanamento dell’ente che avevamo ereditato in condizioni disastrose e che, tappa dopo tappa, stiamo riportando in condizioni di normalità”. Lo dichiarano i capigruppo di maggioranza al Comune di Palermo Domenico Bonanno (Democrazia Cristiana), Dario Chinnici (Lavoriamo per Palermo), Gianluca Inzerillo (Forza Italia), Giuseppe Milazzo (Fratelli d’Italia) e Alessandro Anello (Lega).

In una nota congiunta, sostengono che è “un risultato straordinario che ci permetterà di rimettere ordine nei conti dell’ente e offrirà prospettive di sviluppo e crescita per migliorare i servizi, valorizzare il personale, procedere con nuove assunzioni, azzerare progressivamente i disallineamenti con le partecipate, riattivare la spesa per investimenti e servizi, aumentare la percentuale di riscossione affinché i cittadini paghino tutti ma con un importo minore”.

“Il piano è frutto di una ritrovata sintonia con il Governo centrale e con gli uffici comunali – continuano i capigruppo di maggioranza – e avrà una durata dimezzata, 10 anni anziché 20, e sarà rivedibile per adattarsi alle esigenze della città. La sua approvazione, cui seguirà quella del bilancio di previsione, restituisce la serenità perduta in questi anni ed è l’ennesimo passo in avanti verso un ritorno alla normalità, così come già fatto per l’emergenza cimiteri e la manutenzione stradale. Adesso inizia una nuova stagione di crescita e sviluppo per la città”.