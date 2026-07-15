Apre lo svincolo di Misterbianco Nord, Barbagallo: “Opera voluta dal Pd”

Il segretario dem: "Ora si completi la Strada dell'Etna"

CATANIA – “Apre finalmente al traffico lo svincolo di Misterbianco Nord. Che soddisfazione vedere inaugurare un’infrastruttura fondamentale per decongestionare il traffico dell’area metropolitana di Catania”.

Lo afferma il segretario regionale del Partito democratico, Anthony Barbagallo, commentando l’apertura dello svincolo di Misterbianco Nord.

“Un’opera strategica – aggiunge – che, con grande lungimiranza e visione, è stata voluta dal Partito democratico, con l’allora ministro Graziano Delrio, e finanziata nel 2016 con la storica firma del Patto per il Sud, avvenuta all’ombra dei Templi di Agrigento”.

Barbagallo sottolinea inoltre l’importanza dell’infrastruttura, che consente di collegare direttamente la zona industriale di Catania con l’asse dei servizi, evitando l’attraversamento del centro abitato di Misterbianco.

“Ora occorre proseguire – conclude – per completare la visione complessiva, realizzando la Strada dell’Etna, l’infrastruttura che collegherà Catania con l’hinterland dei Comuni alle pendici del vulcano”.