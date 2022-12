Ars, scontri e proroghe: Cracolici presidente Antimafia – VIDEO

La seduta sulle variazioni di bilancio. La bagarre e la ripresa.

3' DI LETTURA

PALERMO – Torna in scena l’Ars per affrontare la complessa questione economica che riguarda la Sicilia. Ecco la nostra diretta.

16.55 Antonello Cracolici, parlamentare regionale del Pd, è stato eletto all’unanimità presidente della Commissione regionale Antimafia. Gli altri componenti della della “commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia”, che si è insediata oggi, sono: Giovanni Burtone (Pd), Roberta Schillaci (M5s), Michele Mancuso (Forza Italia), Salvatore Geraci (Sicilia Vera), Marianna Caronia (Lega), Carmelo Pace (Dc Nuova), Giuseppe Castiglione (Mpa), Fabio Venezia (Pd), Jose Marano (M5s), Marco Intravaia (FdI), Riccardo Gennuso (Forza Italia all’Ars), Ismaele La Verdera (Sud chiama Nord).

16.43. Si aspetta la ripresa. La ‘manovrina’ dovrebbe essere approvata in serata.

15.57 seduta sospesa per trenta minuti.

15.10. Approvato l’articolo 2, si passa all’articolo 3.

14.50. Parla l’assessore alla Sanità Giovanna Volo e risponde a La Vardera: “Daremo una proroga al personale sanitario. E poi cercheremo con la normativa nazionale provvedimenti ancora più solidi”.

14.46. Ismaele La Vardera (De Luca): “E’ importante dare la risposta ai precari Covid in scadenza il 31 dicembre. Sono gli eroi che hanno affrontato il Covid a mani nude. Hanno diritto di sapere cosa intende fare il governo. L’hub della Fiera del Mediterraneo ha fatto un lavoro prezioso di raccolta dei dati”.

14.40. Interviene il presidente della Regione, Renato Schifani: “Confermo il mio impegno di individuare gli strumenti e le coperture per ridurre le liste d’attesa. Sarò dialogante e faremo in modo che questo bubbone venga eliminato”.

14.39. Si parla di Sanità, di fondi e servizi. Cracolici (Pd): “Oggi per una Tac passano dai sei agli otto mesi”.

14.31. De Luca fa riferimento al ‘siparietto’ di Catania tra Falcone e Miccichè. E parla di sanità e di risposte “a una logica di spartizione”.

14.16. Risponde l’assessore Falcone: “L’onorevole De Luca vedrà l’attendibilità del governo”.

14.08. Parla ancora Cateno De Luca, annuncia il ritiro di alcuni emendamenti: “In considerazione delle dichiarazioni dell’onorevole Falcone. Gli stessi funzionari della commissione Bilancio hanno espresso alcune perplessità. All’articolo 4 c’è di tutto di più: carnevali, scampagnate…”.

14.06. Michele Mancuso Forza Italia rivolto a Galvagno: “Non le nego la preoccupazione nel vedere l’inizio”.

14.02. La seduta è nervosa. In diversi interventi si manifestano critiche all’operato del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno.

13.57. Ancora polemiche. Interviene l’assessore Falcone: “Facciamo le cose con ordine, con oculatezza. Abbiamo raschiato il barile”.

13.45. Interventi di Antonello Cracolici (Pd) e Nicola D’Agostino (Fi).

13.42 riprende la discussione sugli emendamenti.

LINK VIDEO LA DIRETTA DEI LAVORI

13.40. La seduta è ripresa.

13.17. Che il clima sarebbe stato pesante si intuiva già da un post pubblicato da Cateno De Luca in mattinata sui social: “Stanotte ho cercato di studiare la variazione di bilancio che il Governo Schifani ha proposto al Parlamento Siciliano e purtroppo siamo di fronte all’ennesimo documento finanziario che falsifica i bilanci della ragione siciliana ed alimenta sperperi e clientele”.

De Luca-show all’Assemblea regionale siciliana. L’Aula, che deve esaminare il ddl variazioni di bilancio, è al momento sospesa dopo un duro scontro verbale tra il deputato di Sicilia vera, Cateno De Luca, e il presidente Gaetano Galvagno.

Da De Luca, in avvio di seduta, è arrivata la richiesta di una sospensiva di due ore. “Siamo disponibili a rivedere il testo in commissione Bilancio avviando un confronto con il governo”, ha affermato. La richiesta è stata messa ai voti da Galvagno, ma l’aula ha respinto. A quel punto le continue proteste di De Luca hanno indotto il presidente dell’Ars a sospendere la seduta per dieci minuti. Alla ripresa dei lavori stesso scenario.

“Il suo è un comportamento imbarazzante – ha affermato Galvagno rivolgendosi a De Luca -, lei sta mettendo in difficoltà l’Aula, coprendo di ridicolo il Parlamento”. Davanti alle continue proteste del deputato messinese Galvagno, dopo avere chiesto più volte ai deputati questori di intervenire sul collega messinese che dal podio di Sala d’Ercole continuava a urlare, ha sospeso nuovamente i lavori.