Ars, M5S: “Defr, Comuni, turismo? Un disastro, in perfetto stile Schifani”

Critico De Luca soprattutto sulla sanità

Il documento di economia e finanza? Un disastro in perfetto stile Schifani. Sulla sanità, turismo, infrastrutture e sui comuni, soprattutto, ma anche sui rifuti non c’è una visione: ci si prospetta ancora una navigazione al buio, come e peggio di quanto fatto finora. Ed è quanto dire, visto che questo esecutivo del nulla finora non ha cavato un ragno dal buco”.

Lo ha affermato il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca, in occasione del voto sul Defr, il documento di economia e finanza portato a sala d’Ecole oggi dal governo. Critico il capogruppo M5S soprattutto sulla sanità.

“Nelle tre stringate paginette che la riguardano – ha detto Antonio De Luca – che dovrebbero contenere le soluzioni per un settore allo sbando, con i pronto soccorso al collasso, liste d’attesa chilometriche, 118 senza ambulanze e personale all’osso, non c’è uno straccio di intuizione, salvo un ulteriore ricorso ai privati in una regione che di convenzioni ne ha già mille. È l’ennesimo indizio del vero obiettivo di questo esecutivo: privatizzare tutto”.