 Ars, niente 'manovrina finanziaria' prima della pausa estiva
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Ars, niente ‘manovrina finanziaria’ prima della pausa estiva

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L'Aula resterà operativa fino all'11 agosto
ASSEMBLEA REGIONALE
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PALERMO – Nessuna “manovrina finanziaria” approderà all’Assemblea regionale siciliana prima della pausa estiva. La conferenza dei capigruppo ha definito il calendario dei lavori delle prossime settimane, con sedute d’Aula previste fino all’11 agosto.

Martedì 28 luglio la seduta sarà dedicata alla relazione della commissione regionale Antimafia. Nella stessa giornata è previsto l’esame del Documento di economia e finanza regionale (Defr) e dei disegni di legge relativi ai Rendiconti 2021, 2022 e 2023.

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Mercoledì 29 luglio l’Aula esaminerà invece il Rendiconto annuale dell’Assemblea regionale siciliana. Per le giornate del 4, 5 e 11 agosto è stata programmata attività ispettiva.

Nel corso della seduta odierna si è inoltre svolta la discussione generale sul disegno di legge stralcio IV in materia di produzione energetica. L’approvazione del provvedimento è prevista entro la conclusione della sessione estiva dei lavori parlamentari.

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