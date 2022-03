“Artists United for Pace”, proiezione a Palazzo delle Aquile VIDEO￼

Coinvolte, contemporaneamente, 42 città del mondo per dire no alla guerra e sì alla pace

PALERMO – Una proiezione che ha coinvolto in contemporanea in 42 città del mondo, incluso il capoluogo Siciliano, per dire no alla guerra e sì alla pace, in un momento in cui è in atto il conflitto tra Russia e Ucraina.

“Artists United for Peace” è il titolo dell’evento, che organizzato dalla VM Agency Group di Vincenzo Montanelli, con il patrocino del Comune di Palermo, è andato in scena sabato 19 marzo, a partire dalle 20.30 e fino alle 22, proiettato nel prospetto di Palazzo delle Aquile, in Piazza Pretoria, un’installazione video artistica per la pace.

Proposto da Alessio Cassaro di Antaless Visual Design, artista palermitano che ha permesso il dialogo artistico fra i paesi internazionali, il video raccoglie, nello specifico, diversi contributi di artisti provenienti dai numerosi paesi del mondo coinvolti nel progetto: dall’Italia, all’America, al Giappone, la Polonia alla Tailandia e tantissime altre città che hanno aderito all’iniziativa. La proiezione del video si terrà in contemporanea in tutte le capitali coinvolte. Dopo la proiezione in Piazza Pretoria, il video verrà divulgato anche nei canali social della VM Agency Group, su quelli della Antaless Visual Design e del Comune di Palermo.