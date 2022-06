Asili nido comunali, chiusura anticipata fino al nuovo appalto

Le strutture pubbliche di solito rimangono aperte fino al 15 luglio. Ma quest'anno non c'erano sufficienti economie.

3' DI LETTURA

CATANIA – “Si comunica di volere avvisare urgentemente i genitori dei bambini frequentanti gli asili nido che dal 23/06/2022 il servizio sarà sospeso sino all’affidamento della nuova gara”. Era il 22 giugno 2022 quando le mamme e i papà dei bimbi che usufruiscono delle strutture del Comune di Catania si sono visti recapitare dalle insegnanti questo messaggio. Meno di 24 ore di preavviso, che poi sono diventate 48 “per potersi organizzare stante la prossima chiusura”, affinché i genitori trovassero un’alternativa per le mattinate dei figli.

L’ultimo giorno di apertura formale degli asili nido comunali avrebbe dovuto essere oggi. “Ma normalmente abbiamo potuto portare i bambini fino al 15 luglio“, afferma una mamma. Progetti extra ed economie dell’amministrazione hanno spesso permesso una continuazione oltre il 30 giugno. Un’ausiliaria in servizio nelle strutture municipali lo conferma: “Siamo sempre rimasti aperti fino a metà luglio, nella speranza di riaprire all’inizio di settembre”. Cosa che nel 2021 non è avvenuta: tra ristrutturazioni e danneggiamenti dovuti al maltempo, gli asili nido hanno cominciato ad accogliere circa 300 bambini tra zero e tre anni solo a partire dal 9 dicembre.

La gara d’appalto adesso scaduta è stata aggiudicata il 17 novembre 2021 a un raggruppamento temporaneo d’imprese dentro al quale operano le coop Team, Iride, I girasoli e Solidarietàchepassione. Sono state loro ad aggiudicarsi i “servizi necessari al funzionamento degli asili nido comunali” per 28 settimane. Cioè sette mesi, “con esclusione del mese di agosto e delle chiusure da calendario scolastico”, si legge nel disciplinare di gara.

All’inizio di giugno i sette mesi sono scaduti e, secondo quanto si apprende dagli uffici comunali, l’amministrazione è riuscita a trovare risorse per accompagnare il più possibile i bimbi alla fine “naturale” del periodo scolastico. Un anticipo di chiusura di una sola settimana, rispetto al 30 giugno. Impossibile, però, coprire anche la metà di luglio. “Soltanto che noi avevamo già pagato la retta per il mese intero. Non è tanto per i soldi, è per essere abbandonati così”, sottolinea una mamma con due bimbi piccoli.

Scaduta la gara precedente, attualmente è in corso quella nuova. L’importo è di 528mila euro, per 15 settimane “a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio”. Il termine per la presentazione delle offerte era fissato alla fine di aprile, mentre la commissione di gara è stata nominata a metà maggio. Facendo i conti, la nuova gara copre poco meno di quattro mesi. E sarà necessario farne un’altra in corso d’opera.

“Il nostro obiettivo è riuscire a fare partire gli asili nido comunali già all’inizio di settembre“, risponde a LiveSicilia Adriana Patella, neoassessora ai Servizi sociali del Comune di Catania. “A giugno c’è stato un equivoco interno alla direzione: quella comunicazione non sarebbe dovuta partire in quel modo, anche perché stavamo facendo il possibile per trovare le economie e mandare avanti gli asili nido il più a lungo possibile – continua – Resta il fatto che incontrerò gli operatori delle strutture comunali, per dare loro rassicurazioni sul futuro degli asili. Con un confronto aperto sono sicura che i timori si supereranno”.

Anche i genitori, oltre agli operatori, sperano di potere tirare un sospiro di sollievo: “Abbiamo dovuto fare qualche sostituzione negli uffici – conclude Patella – Ma la gara è in corso e il percorso va avanti. Ho anche avuto rassicurazioni dalla direzione Lavori pubblici sul fatto che entro settembre saranno riconsegnate alcune strutture che erano chiuse”.