Asportato ‘gemello’ parassita dal cervello di una bambina cinese di un anno

Scansioni TC del feto parassita estratto dalla bimba. Credit: Neurology/Fudan University

Quello a cui si è assistito è un rarissimo caso di Fetus in fetu (feto nel feto)

ROMA – Il corpo del gemello mai nato era nel cranio della sorella di un anno. Il caso clinico è stato riscontrato in Cina ed è stato descritto da un team di medici e scienziati dell’Ospedale Universitario “Huashan” dell’Università Fudan di Shanghai, dell’Ospedale Tiantan di Pechino e dell’Ospedale Internazionale dell’Università Peking.

Quello a cui si è assistito è un rarissimo caso di Fetus in fetu (feto nel feto), un’anomalia embrionale che si innesca durante una gravidanza gemellare, nella quale uno dei due gemelli si sviluppa nel corpo dell’altro. Il feto “parassita”, di piccole dimensioni, ha un aspetto vagamente embrionale e con gli arti superiori abbozzati.

Il gemello parassita è stato asportato da una sacca di liquido tra i ventricoli del cervello. La bambina cinese di un anno mostrava una testa particolarmente ingrossata e aveva significative difficoltà motorie, evidentemente causate dalla compressione provocata dal gemello parassita. Il feto dall’altra parte non poteva vivere nutrendosi attraverso la sorella e non avendo ne cuore ne cervello.

Il caso, come detto è più unico che raro. Sono noti soltanto 200 casi circa in letteratura scientifica, tra i quali uno degli ultimi si è verificato in Colombia.

I ricercatori dell’ospedale di Shanghai hanno anche osservato una interessante condizione genetica, come riportato nell’abstract dello studio: “Dopo la rimozione chirurgica – spiegano gli esperti – il sequenziamento dell’intero genoma ha rivelato varianti identiche a singolo nucleotide nel bambino ospite e nel Fetus in fetu con ampi guadagni de novo del numero di copie nel feto nel feto, suggerendo il significato della variazione del numero di copie durante l’embriogenesi”. I dettagli della ricerca “Teaching NeuroImage: Intraventricular Fetus-in-Fetu With Extensive De Novo Gain in Genetic Copy Number” sono stati pubblicati sull’autorevole rivista scientifica specializzata “Neurology”.