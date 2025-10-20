Assalto al bus dei tifosi di Pistoia, supporter della Sebastiani basket in questura

Una persona è morta

RIETI – Una decina di tifosi reatini della Sebastiani basket sono stati ascoltati negli uffici della squadra mobile di Rieti dagli inquirenti che indagano su quanto accaduto lungo la superstrada che dalla cittadina laziale conduce a Terni.

Sassi contro un autobus di tifosi, muore l’autista

Qui un pullman che trasportava 45 tifosi di Pistoia è stato bersagliato con pietre e mattoni, una delle quali ha raggiunto il secondo autista uccidendolo. Il pullman dei tifosi pistoiesi sarebbe stato assaltato da più individui che si sono nascosti in una posizione più bassa rispetto alla sede stradale, dunque oltre il guardrail. Al momento, ha riferito la polizia, nessuno dei tifosi reatini accompagnati in Questura è in stato di fermo.

