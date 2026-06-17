Le somme raccolte saranno devolute ad Aslti ODV - Liberi di crescere

PALERMO – Ha superato i 10mila euro la raccolta fondi realizzata attraverso l’asta benefica delle maglie indossate dai calciatori del Palermo nella semifinale d’andata dei playoff di Serie B contro il Catanzaro del 17 maggio, caratterizzate da una speciale patch commemorativa dedicata ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa rosanero scomparsa lo scorso 12 maggio a soli 8 anni dopo una lunga lotta contro il cancro.

Le somme raccolte devolute in beneficenza

Le somme raccolte saranno devolute ad Aslti ODV – Liberi di crescere, l’Associazione Siciliana Leucemie e Tumori Infantili. L’obiettivo, spiega il Palermo calcio in una nota, è “fare in modo che il grande abbraccio collettivo tributato ad Alessia continui a trasformarsi in un gesto concreto di sensibilizzazione e sostegno per tutte le ‘Alessie’ che, insieme ai rispettivi cari, combattono ogni giorno la propria battaglia”.

Una delle maglie è stata donata dall’aggiudicatario al Palermo Museum ed entra così a far parte dei cimeli custoditi allo stadio Renzo Barbera.