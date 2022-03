Attacco terroristico in Pakistan, 30 morti: le immagini choc VIDEO

Sono più di cinquanta i feriti

I fedeli stavano per entrare nella moschea sciita di Peshawar, in Pakistan, per la preghiera del venerdì quando una esplosione ha causato la morte di 30 persone e il ferimento di altre 56. A confermare i numeri è stato lo stesso portavoce del Lady Reading Hospital di Peshawar, Muhammad Asim Khan.

La moschea si trova nel quartiere di Kocha Risaldar, vicino allo storico bazar Qissa Khwan. L’esplosione si è registrata pochi minuti prima dell’inizio della preghiera.

“Ero appena fuori dalla moschea quando ho visto un uomo sparare a due poliziotti ed entrare nella moschea. Pochi secondi dopo ho sentito un forte scoppio”, ha detto un testimone, Zahid Khan. Shiraz Ali, residente a Peshawar, ha detto all’Afp che stava venendo per l’alta preghiera settimanale, quando “ha visto un uomo vestito di nero sparare e poi entrare nella moschea”.

Il Pakistan si confronta da diverse settimane con il ritorno in forza dei Tehreek-e-Taliban Pakistan (Ttp), i talebani pachistani, galvanizzati dall’ascesa al potere dei talebani ad agosto in Afghanistan. Il Ttp, movimento distinto da quello dei nuovi leader afgani ma che con esso condivide radici comuni, ha rivendicato dall’inizio dell’anno diversi attentati. In passato anche gli sciiti in Pakistan sono stati presi di mira dallo Stato islamico Khorasan, che ha rivendicato negli ultimi anni numerosi attacchi nel Paese, come l’assassinio all’inizio del 2021 di dieci minori Hazara, un gruppo di etnia sciita, nella provincia del Belucistan.

