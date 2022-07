Sul posto è intervenuta la polizia stradale

Un’auto ha preso fuoco lungo la A20 nella galleria Baglio, in direzione Messina. Traffico in tilt e lunghissime code. Fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo gli occupanti della vettura.

L’incendio è già stato domato e sul posto sono presenti gli agenti della polizia stradale. La vettura è andata totalmente distrutta.