Avvocati, magistrati e commercialisti ricordano la strage di via D’Amelio

PALERMO – Il consiglio dell’ordine degli avvocati di Palermo, insieme all’associazione nazionale magistrati di Palermo, al consiglio notarile di Palermo e Termini Imerese, al consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo, ha deciso di organizzare un incontro in ricordo della strage di via D’Amelio, nello spirito di condivisione dei valori di legalità e giustizia e del contrasto alle mafie e per onorare la memoria dei martiri Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

L’incontro si svolgerà domani dalle 19.30 nella piazza della Memoria, a Palermo, con ingresso libero, seguito dalla rappresentazione teatrale “La stanza di Agnese”, di Sara Bevilacqua.

“Trentuno anni dopo le stragi abbiamo il dovere di ricordare, di mantenere viva la memoria dei nostri martiri. Quel terribile 19 luglio 1992 rappresentò una tragica ferita ad una terra, ad un Paese, già segnato dai devastanti fatti della strage di Capaci del 23 maggio. La società civile intera – ha dichiarato Dario Greco, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – è stata dilaniata dalle stragi mafiose. Dal 19 luglio 1992, però, Palermo ha iniziato un percorso di riscatto morale: un senso di legalità ha iniziato a germogliare in tutta la popolazione, partendo dai giovani di allora, che sono stati capaci di trascinare tutte le generazioni”.

Il monologo è prodotto dalla compagnia di Brindisi, ed è nato dalla sinergia con la Scuola Antonino Caponnetto. Lo spettacolo è vincitore del progetto Trac – Sezione nuova drammaturgia ed è dedicato al giudice Paolo Borsellino, nel trentennale della sua tragica scomparsa. “La Stanza di Agnese”, che è anche divenuto un libro edito da La Meridiana, verrà successivamente trasmesso su Rai Radio3 il 21 luglio, per poi riprendere la tournée nella prossima stagione teatrale in moltissime piazze italiane.